Zëdhënësja e Demokracisë së re dhe eurodeputetja, Maria Spiraki, në një intervistë për radion greke “News24/7”, edhe njëherë përsëriti se Demokracia e re nuk do të ratifikojë Marrëveshjen e Prespës as në këtë, as në Kuvendin tjetër.

“Mendoj se nuk ekziston diçka tjetër rreth kësaj çështje. Këtë ua kemi cekur të gjithë bashkëbiseduesve tanë edhe në Greqi edhe jashtë saj, e kemi thënë me të njejtin fjalor, e kemi thënë në të gjitha gjuhët. Demokracia e re nuk do të ratifikojë marrëveshjen, as në përbërjen e tanishme parlamentare as në tjetrën, ku do të kemi shumicën”, thotë Spiraki.

Sa i përket paralajmërimeve të partnerit koalionues në Qeveri dhe lideri i grekëve të pavarur, Panos Kamenos, se do të tërhiqet nga qeveria kur marrëveshja do të arrijë në Parlamentin grek, Spiraki thotë se kjo do të shkaktojë situatë të re dhe Cipras do të duhet të kërkojë besim nga Parlamenti.

“Tërheqja e Kamenos dhe ministrave të tij nga Qeveria, do të detyrojë Ciprasin në Parlament të kërkojë shumicë të re. Në të kundërtën, për ne nuk ka asnjë legjitimitet”, thotë zëdhënësja e Demokracisë së re.

Për mundësinë që Demokracia e re të dorëzojë iniciativë për votim për mosbesim të Qeverisë, Spiraki edhe njëherë përsëriti se “të gjitha armët parlamentare janë në tavolinë”, a cilën do ta përdorin, “është vendim i liderit të partisë, Kirjakos Micotakis”.