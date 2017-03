Spiuni maqedonas ka incizuar politikanët duke bë seks, shikoni! (Video)

Marjan Efremov, ish i punësuar në Agjencinë për Zbulim në Maqedoni në vitin 2009, e pastaj edhe mik i afërt i shumë politikanëve dhe biznesmenëve nga Maqedonia, me vite i ka incizuar politikanët dhe biznesmenët e njëjtë në banesën e tij luksoze në Halkidiki, transmeton Gazeta Lajm. Aty, ai në besim u ka organizuar orgji dhe gej-takime, e më pas i ka shantazhuar me ato incizime duke u kërkuar shumë të mëdha parash. Përcillni storjen e Televizionit “Al Jazeera”” lidhur me këtë rast.