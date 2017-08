“S’po e lënë rehat”/ I publikuan mesazhet erotike, shikoni çfarë i bëjnë aktores shqiptare tani

Eliona Pitarka, prezantuesja që jepte lajmet topless dhe më pas u bë aktore, ka qenë në qendër të vëmendjes ditët e fundit.

Ishin disa biseda intime ato që iu publikuan në rrjetet sociale me një djalë, ndërsa vetë Eliona e mohoi këtë gjë.

Por, duket se telashet për të nuk kanë fund. Përmes një statusi në InstaStory, ajo ka shkruar se po tentojnë t’i vjedhin llogarinë e Instagramit.

Pse po plasni shume xhanem? Trilluat, shpifet nga gjerat me te ndyra. Tani akoma skeni te ngopur e po tentoni te me vishni Instagramin. Me vine e-maile qe dikush po tenton te ma marre. Po mire kaq e rendesishme qenkam per ju sa ne vend qe te pini nje birre, te freskoheni ne det, te hani ndonje embelsire qe t’ju embelsohet shpirti katran, por jo, do merreni me Elionen gjithe veren. Beni pak pushim se nuk po mbusheni dot me fryme”, shkruan ajo.