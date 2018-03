Standardi fitoi kupën e Belgjikës, talenti shqiptar nga Kumanova festoi me flamurin kuq e zi

Talenti shqiptar Lindon Selahi përgjithmonë do të mbaj në mend mbrëmjen e së shtunës, pasi për herë të parë në karrierë fitoi një trofe, shkruan gazeta Lajm.

17-vjecari, edhe pse nuk luajti asnjë minutë në finalen e kupës kundër Genk, ishte pjesë e festës së skuadrës së tij që triumfoi me rezultat 1-0 Genkin, në një finale, e cila u vendos pas lojës shtesë. Në kohë të rregullit ndeshja përfundoi 0-0. Selahi festoi me flamurin kombëtar në stadium.

Ndryshe, Standard festoi në stadiumin “Mbreti Boduen” në Bruksel, ndërsa momenti vendimtar ndodhi në minutën e parë të lojës shtesë. Pas një krosimi të Karsele nga ana e majtë shkëlqyeshëm reagoi Emond dhe me kokë shënoi gol./lajm