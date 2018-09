Starton faza e grupeve, Barça pret PSV-në, Interi “zjarr” me Tottenhamin

Faza e grupeve e edicionit 2018-2019 të UEFA Champions League starton këtë të martë me 2 superndeshje. Do të jetë një edicion ndryshe ky i këtij i viti, pasi UEFA ka bërë disa ndryshime dhe ajo që bie më së shumti në sy është që ndeshjet nuk do të luhen të gjitha në të njëjtën orë. 2 prej tyre do të luhen në 18:55, ndërsa 6 takimet e tjera në orën 21:00. Grupi që do të ngrejë siparin e këtij edicioni do të jetë ai B, që konsiderohet ndryshe edhe si grupi i ferrit.