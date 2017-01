Statusi i kumanovares Erzana Abazi, që po pushton internetin…, mijëra LIKE

-Mirësevini në një botë ku njerëzit nuk mund të hanë të lirë pasi që patjeter duhet postuar rregullisht ushqimi që kanë porositur dhe vendlokacioni se ku kanë dalur në RESTORANT.

-Mirësevini në një botë ku gati të gjithë diplomojnë, specializojnë e doktorojnë për çdo ditë. Kemi madje edhe nga ata që kanë studjuar Albanologji dhe komenti vijon: Prej soD me diplom(pa “ë”). Pra, prof. që në një fjali bën dy gabime, mund të supozosh se çfarë ka më tutje!

-Mirësevini në një botë ku mësuesja që pyet mesuesin si bëhen detyrat me “X një të panjohur”, flet për mjerimin në arsim dhe antivlerat.

-Mirësevini në një botë ku të sapomartuarit shpërndajnë aq shumë foto nga martesa e tyre, sikur të ishte “kulminacioni i të arriturave në jetë”, sa që për ty si shikues të mbetet vetëm “dhoma e fjetjes” pa e parë.

-Mirësevini në një botë ku rinia të vlerësojnë në bazë të “vijave”, stilit e bukurisë e jo në bazë të asaj se sa ke investuar në vlerat morale e intelektuale.

-Mirësevini në një botë ku i sëmuri, hallexhiu e i vuajturi nuk ngushëllohet moralisht, por bëhet top temë për t’u shushulluar vesh më vesh.

-Mirësevini në një botë ku raca e “gishtlëpirësve” punësohet, pasurohen e ngritet pa meritë, kurse ai punëtori që me mish e me shpirt beson në teorinë e tij se “mundi vlerësohet”, ai qëndron në një qoshe si jetim që gjetkë shikon.

-Mirësevini në një botë të dashurit e mi ku amaterët janë vipa.

E së fundmi, mirësevini në botën ku ngado gjen hundët e tjerëve që fluturojnë të futen në punët e tua.

Me dashuri dhe respekt,

Erzana.