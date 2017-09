Stoltenberg e jep sinjalin e parë për Maqedoninë

Në letër, kreu i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se ai mirëpriti kërkesën e vendit tonë për t’u

bashkuar me këtë program, dhe në një periudhë të ardhshme një ekip nga Departamenti i

Çështjeve Politike dhe Politikës së Sigurisë në NATO, do të qëndrojë për vizitë studimore në

Maqedoni ku do të përcaktohen mbështetjet e nevojshme, thonë nga Ministria e Mbrojtjes

së Maqedonisë.

“Duke u bazuar në suksesin e deritanishëm të programit, jam i bindur se i njëjti do të

forcojë institucionet tuaja të edukimit në mbrojtje, sidomos Akademinë tuaj Ushtarake”,

thuhet në letrën e Stoltenbergut.

Programi për Promovimin e Arsimimit në Mbrojtje, është motori i cili qëndron pas reformave

të mbrojtjes, sepse siguron mbështetje të përshtatshme praktike për vendet në zhvillim dhe

ndihmon reformat e institucioneve të tyre profesionale ushtarake.

Që nga viti 2013, i ashtuquajturi Programi i Përmirësimit të Programit të Edukimit të

Mbrojtjes (DEEP) ka organizuar mbi 680 ngjarje dhe ka angazhuar mbi 1240 ekspertë nga

Aleanca.

Ky program udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Kanadaja, Sllovakia,

Spanja, Zvicra, Republika Çeke, Franca, Italia, Lituania, Polonia, Bullgaria dhe Rumania.