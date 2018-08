Sekretari gjeneral i NATO-s Jens Stoltenberg javën e ardhëshme vjen në Shkup.

Në atë javë në vend për vizitë do të qëndrojë dhe kancelari austriak Sebastian Kurz vizitë kjo e paralajmëruar për më 7 shtator, të premten e ardhëshme.

Jozyrtarisht mësohet se Stoltenberg në vend do të qëndrojë dy ditë ku do të bisedojë me kreun e vendit por dhe me liderët e partive më të mëdha politike.

Vizita e tij në vend do të realizohet vetëm tre javë para mbajtjes së referendumit më 30 shtator.