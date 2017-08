Strategjia sllave për gjuhën shqipe në Maqedoni

Ka njëherë më shkon mendja poqëse na NDALOJNË të drejtën e Gjuhës Shqipe me kushtetutë dhe ligj , shqiptarët për një vit do ta ZYRTARIZONIN ate si gjuhë me status të barabartë në Maqedoni.

Ndërkaq,strategjia sllave se pas çdo dekade të kaluar do ta bëjmë temë diskutimi që përdorimi i sajë zyrtarë të ritet me niansa do të mund të zgjasë edhe një shekull !

E çuditshme, ne shqiptarët rebelohemi kur diçka na NDALOHET, ndërsa kur ajo e drejtë të jepet copa copa sipas marëveshjeve të polikanëve me bishtin e kapur pas dere ,nga po të njëjtit vlerësohet si e aritur historike. Dhe kryesisht nga këto lajthitje pompoze të lidershipeve tona , skajshmërishtë është deformuar edhe shtylla e historisë, mbase nuk dihet më se vërtetë çka është e arritur historike !

( q. aliu )