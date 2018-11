Një telefonatë në emisionin ‘Aldo Mornig Show’ ka befasuar po aq sa moderatorin dhe publikun.

Reperi Stresi ka përshëndetur të gjithë fansat e tij, por nuk ka lënë pa përmendur dhe dashurinë e tij të zemrës.

‘Si me grep’ Aldo i ka nxjerrë një mesazh kushtuar bashkëshortes së tij, Kejsit, që tashmë jeton në Kanada.

“Mos u dorëzo sepse do të shihemi shumë shpejt.”- është shprehur Stresi. Por vlen të theksohet se ky reper u kap me armë e drogë në një hotel me një vajzë 20 vjecare.

Ai gjithashtu ka treguar se nuk do të jetë pjesë e ‘Këngës Magjike’ në gjysmë-finale, por me shpirt do të jetë atje.

Stresi pohoi se është duke pritur Anistinë që mund të ndodhë me rastin e festave të fundvitit nga Presidenti i vendit Ilir Meta.

Ai u arrestua në një hotel në Linzë të Tiranës, ku ju gjetën armë dhe drogë.