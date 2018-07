Striningu, dy mijë ekspertë do të shqyrtojnë 100 mijë faqe të ligjeve (VIDEO)

Maqedonia të martën ka hyrë në fazën e skriningut, fazën përgatitore për fillim të negociatave qasëse me BE-në. Procesin në fjalë do tA udhëheqin zëvendëskryeministri për Çëshjte Evropiane, Bujar Osmani, të cilin qeveria e emëroi për negociator kryesor politik, ndërsa me pjesën teknik të procesit do ta udhëheq këshilltari qeveritar për euro-integrime, Bojan Mariçiq, i cili u emërua për negociator teknik. Gjatë 365 ditëve të ardhshme, vendi duhet të realizoj një sërë obligimesh,të cilat do të kontribuonin në arritjen e qëllimeve euro-integruese./Shenja

