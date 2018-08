Struga po zbrazet nga shqiptarët

Se sa i frikshëm, po rezulton migrimi për Strugën, tregoi vetëm një shifër e dhënë nga Enti i

Statistikave të Maqedonisë, sipas të cilës vetëm më 2017 janë lindur në shtetet europiane 330

fëmijë(kryesisht në Zvicër) nga prindër me origjinë nga Struga ( pjesa dërrmuese shqiptar) të cilët

kanë regjistruar fëmijët e tyre në regjistrin qendror të gjendjes civile të Maqedonisë.

Braktisja e Strugës është edhe më e madhe raporton Strugalajm.com sepse kjo shifër nuk duhet të

merret e mirëqënë për faktin se ka shumë prindër me origjinë nga Struga, të cilët kanë shtetësi të

vendit ku kanë emigruar, dhe për pasojë, nuk kanë bërë regjistrimin e fëmijëve.

Nëse, krahasimi bëhet, me të dhënat që Spitali i Strugës ka referuar, për lindjet në vitin 2017,

rezulton, se më shumë shqiptar lindin, nga nënat strugane në diaspora, se sa në Strugë.Në vitin,

2017, në Spitalin e Strugës, kanë lindur 800 fëmijë, nga të cilët vetëm 600 nga prindër me

vendbanim, Strugën, ndërkohë ,sa i përket etnisë vetëm gjysma, rreth 300 fëmijë janë lindur nga

nëna shqiptare të Strugës.

