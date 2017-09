Struga Trim Lum befasohet në terren të vet, Zajazi shënoi fitore të rëndësishme

Struga Trim Lum është befasuar në terren të vet, duke luajtur baraz 1-1 me Llokomotivën nga Shkupi. Vendësit kishin epërsi gjatë tërë pjesës së dytë, me një gol të Flamur Tairit, ndërsa rezulatin e barazoi Stojanovski nga penalltia në fund të takimit.

Teteksi shënoi fitore të sigurt ndaj Novacit me rezultat 4-2, ndërsa fitore të vlefshme arriti edhe Zajazi, i cili edhe pse me dhjetë lojtarë (karton të kuq), mposhti Llabunishtën me rezultat 1-0. Golin e vetëm të trepikëshit e shënoi Valdet Osmani.

Pas javës së 5-të në ligën e dytë, grupi i perëndimit, Gostovari mbetet lider me 11 pikë, e ndjek Vëllazërimi me 10, Struga 9, Euromilk 7, ndërsa më pas vijojnë Lokomotiva, Teteks, Zajazi, Novaci, Makedonija dhe Llabunishta./lajm

Në foto:Alpaj Jusuf me top (Lokomotiva)