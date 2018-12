Protestë e heshtur! Kështu do të jetë protesta e sotme e studentëve në Tiranë, të cilët kërkojnë plotësimin e kërkesave të tyre.

Ata do të dalin sot në orën 10:00, vetëm me libra dhe fletë të bardha, pa parulla dhe as thirrje në kor. Grumbullimi do të nisë që 08:30 pranë fakulteteve respektive.

Dhe pse pati mendime të ndryshme rreth vendit ku do të pozicionohen, para Kryeministrisë apo Ministrisë së Arsimit, studentët duket se i kanë dhënë zgjidhje përmes një sondazhi online që ka vulosur me 64% të votave qëndrimin para MAS. Ndërkohë që një pjesë e vogël e studentëve e kanë kaluar natën para kryeministrisë.

Numri një i Qeverisë, Edi Rama, mbetet i hapur për plotësimin e tyre nëse ulen në dialog, studentët nga ana tjetër refuzojnë çdo lloj negociate pa plotësimin më parë të 8 pikave të parashtruara prej tyre./Telegrafi/