Studentët të revoltuar, peticioni është vetëm fillimi do të ndërmarrim edhe hapa të tjerë (Video)

Peticioni është vetëm hapi i parë, kështu shprehen studentët e UT-së disperzimi në Shkup, të cilët sipas vendimit të fundit të rektoratit të UT-së, i cili edhe nuk është publikuar do të duhet që studimet e filluara në Shkup vite më parë ti vazhdojnë në Tetovë. Studentët e tubuar para objektit të UT-së në Shkup shprehen se shumica e kolegëve në Shkup janë me ndihma sociale dhe nuk do të kenë mundësi ti ndjekin studimet në Tetovë sepse automatikisht shpenzimet do të riten dhe të njejtive nuk do të ketë kush t’ua mbuloj harxhimet.