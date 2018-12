Pasi që Ultimatumi 7 ditorë kaloj dhe ne Studentët ende nuk kemi informata zyrtare se cilat KËRKESA janë plotësuar nga ana e Universiteteve , për shkak të festave, pushimit nga 31 Dhjetor-14 Janar, si dhe javës së kolokfiumeve dhe nënshkrimeve deri me 19 Janar, do i ndalojmë protestat dhe do e vezhgojmë situatën dhe nëse nuk ka ndryshime do fillojmë përsëri…

STUDENTË PROTESTUES, NËSE MENDONI SE DIKUSH NGA PROFESORËT JU HAKMERRET NË PROVIM , LIRISHIT DENONCONI TEK NE, SEPSE PLATFORMA ONLINE E UT-së JEMI NE PËR JU.