Studentët viktima të kaosit në administratën e UT-së

Si çdo vit akademik, edhe kësaj herë problemet në Universitetin e Tetovës nuk ndalen. Studentët ankohen për mospërfillje nga ana e administratës.

“Çrregullim i papamë i administratës, moskontrollimi i dosjeve të studentëve me kohë, studentë të diplomuar presin me vite për të marr diplomën. Vonesa e diplomës pastaj sjell deri te humbja e afatit të regjistrimit për ciklin e dytë. Administrata nuk është konstruktive në raport me studentët dhe nuk na informon si duhet”, është shprehur kështu një student.

Parregullsitë, vonesat e këtij lloji shënohen në çdo fillimit, por deri më tash, për këtë çështje nuk bartë askush përgjegjësi, derisa studentët vazhdojnë të mbesin të humbur korridoreve të universitetit.

Studentët vazhdimisht njoftojnë për këtë fenomen, por nuk munden të dalin publikisht të flasin shkaku i frikës dhe sanksioneve që mund të pasojnë.