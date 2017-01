Stuhec ngadhënjeu në supersllallomin e madh

Skiatorja sllovene, Ilka Stuhec, shkëlqeu në Kupën e Botës në disiplinën e supersllallomit të madh. 26-vjeçarja zuri vendin e parë me kohë të kaluar për 1:19.81, në garën që u mbajt në Qendrën e Skive në Cortina d`Ampezzo të Italisë. Stuhec ishte në çdo element dhe në saje të kësaj pati kohën më të mirë për 31 qindtat se vendi i dytë, Sofia Goggia nga Italia. Anna Veith nga Austria u tregua e suksesshme, duke e zënë vendin e tretë dhe lënë pas për 3 qindtat lideren e renditjes së përgjithshme të Kupës së Botës, amerikanen Mikaela Shiffrin. Viktoria Rebensburg nga Gjermania renditet në vend të pestë, por me kohë më të ngadalshme për 81 qindtat se pozita e parë. Lara Gut pati një ditë të keqe e cila u rrëzua. Në renditjen e përgjithshme të Kupës së Botës, Shiffrin kryeson me 1.103, por që ndiqet këmbë pas këmbës nga kampionia në fuqi, Lara Gut e Zvicrës, e cila ka 1.023 pikë. Në vend të tretë është Goggia me 789 pikë, Stuhec 785, Worley 712 pikë etj. Në renditjen e supersllallomit të madh Gut udhëheq me 300 pikë, pasojnë: Weirather (256) e Stuhec (190) etj.