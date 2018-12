Qeveria mendon dhe i shikon të gjitha opsionet e mundshme për ndarjen e plazheve nga kompetencat e komunës së Ohrit dhe të Strugës në pjesën e ekonomizimit me plazhet, deklaroi ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski.

Duke u përgjigjur në pyetjen e deputetëve nga deputetja Nola Ismajllovska Starova për atë kur do të ndodhë moratoriumi për ndërtimin e bregut të Ohrit, Sugareski tha se është përballur me këtë problem dhe në pajtim me Ligjin për dispozicion me tokë ndërtimore ingerencat janë nën komunën e Ohrit dhe të Strugës.

“Shikohen të gjitha opsionet e mundshme që mot ndodhin edhe më tej punë të këtilla, shteti t’i marrë të gjitha kompetencat, por këtë duhet ta gjejmë përmes opsionit ligjor. Saktë i di konkluzionet nga debati mbikëqyrës të UNESKO-s dhe në bazë të kësaj me konkluzion të Qeverisë kemi sjellë se duhet të merren të gjitha obligimet që shteti të ekonomizojë me zonat edhe në Ohër edhe në Strugë. Në një afat sa më të shkurtër kohor presim se do të parashtrohet ndryshim dhe plotësim të ligjit me qëllim që me plazhet të disponojë Ministria e Transportit dhe Lidhjeve”, tha Sugareski.

Zëvendësministri i Kulturës Vlladimir Llazovski, duke u përgjigjur në pyetjen e deputetëve, tha se Ministria ka plane dhe është në negociata me administratën komunale në Strugë për muzeun Neglobinski që të marrë hapësira dhe kushte përkatëse dhe kushte në godinën e vjetor në SHF “Vëllezërit Milladinov”.

Nola Ismaajllovska Starova e pyeti zëvendëskryeministrin Koço Angjushev nëse do të rriten pikat e pagave të zëvendëskryetarëve të Qeverisë, ku ai u përgjigj se nuk mundet të përgjigjet lidhur me këtë çështje, sepse ai pagën e vet plotësisht e dhuron përmes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe nuk e di sa arrin.