Sulmohet autobusi i Haraçinës në lagjen Maxhari

Në afërsi të lagjes Maxhari, gjysëm ore më parë, është ndaluar autobusi me numër 55 i Ndërmarrjes Transporti Publik dhe më pas është gjuajtur me gurë duke e lënë të shkatërruar tërësisht njofton ShkupiLive.

Destinacion të fundit ky autobusë ka komunën e Haraçinës. Sipas informacioneve, autobusi është sulmuar nga grupi i hulganëve “Komitat”. Ende nuk dihet se a ka të lënduar apo jo qëndroni me ne për informacione të reja.