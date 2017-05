Dje pasdite ora 16 në rrugën “Mosha Pijade”, personi D.P. (23) nga Kumanova pa ndonjë shkas është sulmuar fizikisht nga personat М.Т. (25) dhe М.P. (35), të dy nga Kumanova.

Me këtë rast, M.T. i ka shkaktuar plagë me thikë në kokë, mbi veshin e majtë. D.P. me veturë të emergjencës është transferuar në spitalin e Kumanovës.