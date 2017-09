Super-Ronaldo shokon për herë të dytë Dortmundin (VIDEO)

Borussia Dortmund dhe Real Madrid po luajnë mes tyre ndeshjen e dytë të Grupit H të Ligës së Kampioneve, njofton SYRI.net. Në minutën e 18-të zhbllokohet rezultati. Është Gareth Bale që kalon madrilenët në avantazh. Pjesa e parë mbyllet me këtë gol të vetëm, ndërsa e dyta nis vrullshëm.

Reali shënon golin e dytë me Cristiano Ronaldon (50’), por gjermanët shkurtojnë diferencën me Aubumeyang (54’), duke ndezur sfidën. Megjithatë për të mbyllur sfidën mendon Ronaldo, me golin e tretë të realizuar në minutën e 79-të.