Supermakina e parë sportive…dhe fluturuese (Foto)

Me një çmim prej më shumë se 100 000 euro, Samson Motors do të nxjerrë në shitje javën e ardhshme automjetin e parë fluturues që mund të udhëtojë me një shpejtësi deri në 321 km/h dhe që mund të fluturojë deri në 4000 metra lartësi.

Switchblade funksionon si një makinë normale dhe shndërrohet në avion me lehtësi. Ka vend për dy persona, një kabinë të gjerë dhe fuqi sa të një makine Corvette të vitit 2017.

Për të pasur këtë makinë nuk mjaftojnë vetëm paratë, por duhet edhe një licencë piloti avioni.