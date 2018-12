Edhe gjatë vitit 2018 sikur viteve tjera, Blero ishte pjesë e pandashme e mediave roze. Sa u përfol për punën, muzikën, ashtu u përfol edhe për jetën e tij private, fejesa e tij me Afronën, udhëtimet në vendet luksoze, e çdo gjë tjetër që kishte lidhje me jetën e tij.

Gjatë tërë vitit, Blero ishte shumë aktiv sa i përket projekteve muzikore. Ai publikoi gjithsej gjashtë këngë, në mesin e tyre kishte edhe bashkëpunime.

Në shkurt, Blero publikoi një këngë patriotike në bashkëpunim me Prygon “1 mijë”, kurse në prill publikoi projektin “Plaga ime” që e solli bashkë me Fatlume Popovcin, një baladë kjo e cila u prit shumë mirë nga publiku shqiptar. Pastaj, “A e din” ishte një baladë dashurie që u publikua po ashtu këtë vit që Blero e solli në bashkëpunim me këngëtarin, Ylber Osmani.

Blero këtë vit solli edhe këngë solo si: “Bingo”, “Ishe si lule” dhe “Më shumë”.



Por, ajo çka u fol më së shumti këtë vit për Bleron ishte dasma e tij me Afronën. Kur dhe ku do të mbahet, kush do të jenë këngëtarët që do të këndojnë në dasmën e tyre e deri tek ajo se a do të jetë e ftuar, ish gruaja e tij, Tetua Krasniqi në dasmë, ishin pyetjet që bënë fansat kurreshtarë.

Për të gjitha këto, Blero ka pasur përgjigje. Ai tregoi se dasma do të mbahet në shtator të vitit 2019, në Shqipëri konkretisht në Shëngjin si dhe për atmosferën do të kujdesen tre emra të njohur të estradës sonë: Sabri fejzullahu, Ramadan Krasniqi dhe Shkelzen Jetishi.

E krjet për fund në vitin 2019, Bleron mund ta shihni duke kënduar edhe në ahengje familjare ku për këtë pjesë ai i ka bashkuar forcat bashkë me Ylber Osmanin. / 21Media