Taipi rikthehet pas lëndimit, luajti për Shkëndijën

Shkëndija vazhdon me fitore në kampionat, pasi mund bindshëm 5:1 Makedonija Gj.P. në takimin e vlefshëm për xhiron e 24-t në LPFM. “Kuqezinjtë” dominuan takimin, duke u dhënë shans për të luajtur disa futbollistëve të rinjë si Zejnullai, Asani dhe Taipi, ndërsa në pankinë mbeti kapiteni Hasani.

I kënaqur me epërsinë e lartë 5-1 trajneri Brdariç largoi nga loja Ibraimin dhe Vujçiçin, duke inkuadruar të rinjtë Shpend Asanin dhe Shqiprim Taipin, me këtë të fundit që kthehet pas pauzës së gjatë si pasojë e lëndimit. Taipi hyri në lojë në minutën e 56-të.