Taipi:Kam vendosur të luaj për Kosovën

Gjelbrim Taipi, mesfushori shqiptar i skuadrës zvicerane, St. Gallen ka vendosur të luaj për përfaqësuesen e Kosovës.

Ishlojtari i Shpresave të Shqipërisë ka deklaruar për “Lajm” se ndihet i nderuar që do të vesh fanellën e Kosovës.

“Kam vendosur që të luaj për Kosovën. Gjatë ditës së djeshme kemi rënë dakord që në të ardhmen të jap kontributin tim për reprezentacionin e Kosovës. Trajneri Bunjaki më kishte ndjek që kur unë luaja për Ëill dhe kishte shprehur interesim të më ftoj për ndeshjet e ardhshme. Për mua do të jetë nder dhe respekt të veshi fanellën e Kosovës”, deklaroi për gazetën Lajm, Taipi, me origjinë nga Tërrnoci i Luginës së Preshevës.

Ky i fundit në sezonin e ri të Superligës së Zvicrës ka shënuar një gol për St. Gallenin./lajm