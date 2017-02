Oda Ekonomike e Maqedonisë do të organizojë sot takime afariste ndërmjet kompanive maqedonase dhe serbe, me qëllim të përparimit dhe shpeshtimit të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet të dy vendeve.

Në takimet afariste do të konstituohet zyrtarisht Këshilli afarist maqedono-serb/serbo-maqedonas që do të funksonojë në kuadër të dy odave dhe do të shërbejë si urë për përshpejtimin dhe forcimin e bashkëpunimit të deritanishëm dhe lidhjes së subjekteve ekonomike të të dy vendeve./Telegrafi/