Takimi i përzemërt në Gjenevë/Ja për çka folën Sejdini dhe Çeferini

Një delegacion i Federatës së futbollit të Maqedonisë (FFM) i kryesuar nga presidenti Ilço Gjorgjioski si dhe nënkryetari Muhamed Sejdini e sekretari i përgjithshëm Filip Popovski po marrin pjesë në Kongresin e 13 të jashtëzakonshëm të UEFA-s që të mërkurën zhvillohet në Gjenevë të Zvicrës.

Në Kongres do të diskutohet për disa çështje të rëndësishme të futbollit europian. Pjesëmarrëse në këtë tubim janë përfaqësues të gjithë 55 vendeve anëtare të shtëpisë së futbollit Europian. Përveç pjesës protokolare, pauzat e kongresit janë shfrytëzuar për takime jozyrtare dhe me këtë rast numri një i shqiptarëve në FFM, Muhamed Sejdini mes tjerash ka folur me të presidentin e UEFA-së, Aleksandar Çeferin.

Temë bisede ka qenë kryesisht futbolli në vendin tonë dhe hapat që duhet ndërmarrë në të ardhmen për ngritjen e nivelit dhe tejkalimin e problemeve dhe mangësive momentale./lajm