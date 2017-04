Turpëruese, zhgënjyese, nënçmuese ajo që po ndodhë kohët e fundit dhe mënyra se si sillen e si veprojnë Ali Ahmeti, Sela dhe ato të “Besës”. Metamorfoza e tradhtisë merr përmasa trishtuese dhe mbase arrin kulmin me historinë më të re të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Alija bashkë me Selën si hiena politike, përbetohen me përkulje para maqedonasve se nuk është “platformë” por është”deklaratë” se sipas këtyre të dyve po edhe atyre të “Besës”, platforma na paska 50 faqe e më shumë!!! Na e mbushin mendjen se sa shumë e duakan Maqedoninë e shumë e shumë veprime që po bëjnë këta pinjoll te tradhtisë si Alija, Sela e ata të “Besës”. Kjo na qenka interesi i shqiptarëve?! Asnjëherë!-mund të jetë gjithçka po jo interesi i shqiptarëve. Së pako jo i imi! Tradhtia 15 vjeçare sa ishte dhe është në pushtet e Alisë dhe BDI-së sot na vjen me “kostum” tê ri “veshur” me Selën e ata te “Besës”. Këta kalorês të tradhtisë, Alija e Sela, për kryeparlamentat na e propozojnë njē “nacallnik “UDB-e e oficer JNA .Një deputet maqedon tha :”ajde da go gllasame nashiot i vashiot Talat”. Unë dhe jo vetëm unë, i them se për ne shqiptarët ” Talat e vash ne e nash”!

Erdit Alili, RDSH Poroj