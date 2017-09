Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, nesër, më 05 shtator 2017, në ora 9:00 do ta hapë Konferencën ndërkombëtare shkencore të organizuar nga ana e Institutit për siguri, mbrojtje dhe paqe në Fakultetin filozofik pranë UQMM dhe Fakultetit të sigurisë pranë Universitetit të Beogradit, shkruan Gazeta Lajm. Tema e konferencës do të jetë “Ballkani ndërmjet perëndimit dhe lindjes: Sfida të reja dhe/ose të vjetra të sigurisë”, që do të mbahet në Hotelin Ineks Gorica në Ohër.