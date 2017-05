Kryetari i ri i Kuvendit, Talat Xhaferi, mbledhjen e ardhshme të Kuvendit do ta udhëheqë në gjuhën maqedonase. Këtë premtim ai ua ka dhënë përfaqësuesve të LSDM-së, deklaroi deputeti Damjan Mançveski, transmeton Gazeta Lajm.

“Kam biseduar me Xhaferin dhe na ka premtuar se gjithçka do të jetë në pajtim me ligjet aktuale dhe kushtetutën”, deklaroi Mançveski për TVM2. Sipas Ligjit dhe rregullores aktuale të Kuvendit, seancat kuvendore udhëheqin vetëm në gjuhën maqedonase.