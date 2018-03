Talat Xhaferi sërish në aksion, “thyen” kufirin Llojan-Miratoc

Pas miratimit të ligjit mbi gjuhët, ligj ky që gjuhën shqipe e bënë gjuhë zyrtare në Maqedoni, kryeparlamentari Talat Xhaferi ka filluar një mison tjetër, hapjen e kufirit Llojan-Miratoc. Mësohet se nga ana e Serbisë dokumentacioni për hapjen e kufirit është tanimë gati dhe se duhet një angazhim shtesë nga ana e Maqedonisë që projekti të përfundojë dhe pikërisht do të jetë Talat Xhaferi ai i cili do të angazhohet personalisht që ky projekt të finalizohet dhe të thyhet “muri” ndarës mes shqiptarëve të Kumanovës dhe Preshevës. Edhe Qeveria e Maqedonisë, falë insistimit të z.Xhaferi do intensifikojë kontaktet me qeverinë e Serbisë që ky projekt të marë dritën e gjelbërt në një afat të shkurtër kohorë.

Ky vendkalim kufitar do të mundësoj përparimin e lidhjeve të ndërsjella dhe komunikimin në të dy anët./ëëë.rtvpresheva.com/