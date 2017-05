Talat Xhaferi të deklarohet a është shqiptar apo maqedonas

Talat Xhaferi na lodhi me politikë ditore: -Njëherë promovon një flamur të vogël kombëtar në tavolinën e tij, përkrah flamurit të madh maqedonas në shtizë prapa shpinës së tij. -Vetëm dy ditë më vonë ai deklaron që seancat do t’i udhëheqë në gjuhën amtare (shqip), por edhe maqedonisht. Nëse këtë e llogarisim sipas madhësië së flamurit kombëtar në tavolinën e tij, kjo i bie që Talati vetëm përshëndetjen do ta thojë shqip, ndërsa seancën do ta udhëheqjen maqedonisht. Siç dihet, ligji për përdorimin e gjuhës shqipe (që BDI-ja plot 15 vite “e zyrtarizon” para çdo cikli zgjedhor) dhe rregullorja e kuvendit (e ndryshuar më vrin 2011) parasheh që në kuvend shqiptarët të flasin shqip e maqedonasit maqedonisht. Atëherë shtrohet pyetja se çfar halli ka Talati që të deklaroj se në mbledhjet e kuvendit do të flas EDHE maqedonisht? Përgjigjja është e thjesht. Pasiqë Talat Xhaferi është shqiptar, le të udhëheq kuvendin vetëm në gjuhën shqipe, ndërsa nëse ka komplekse tê inferioritetit ndaj gjuhës shqipe, (ose nëse është në ndonjë agjendë tjetër) atëherë le të udhëheq kuvendin edhe maqedonish, por sëpaku të deklarohet se a është shqiptar apo maqedonas, ose le ta ndryshoj edhe përkatësinë etnike, le të shkruhet “edhe shqiptar edhe maqedonas” ose “pak shqiptar e më shumë maqedonas”.