Talatin nuk e bëri kryeparlamentar Bdi-ja, por vota e shqiptarëve që ndëshkoi BDI-në

QENAN ALIU

Me shkas, për të zbutur ekzagjerimin militant në rrjetet sociale më duhet të konstatoj se z. Talat Xhaferi kryeparlamentar nuk e bëri Bdi-ja e as z. Ahmeti. Kjo ishte rezultat i ndëshkimit të Bdi-së me votën e lirë nga shqiptarët dhe rast i kombinatorikave të numrave në kuvend. Talat Xhaferi mundej të jetë kryeparlamentarë edhe më vitin 2014 dhe më parë, por nuk u bë, sepse kapja e establishmentit të partisë Veljanovskin e bëri të mundur 10 vite të jetë në krye të kuvendit. Dhe miq të dashur, kurdo që të ndryshojë kushtetuta që edhe presidentin e Maqedonisë ta zgjedhë parlamenti, kjo i bie që sa më shumë të ndëshkohet me votën e lirë Bdi-ja , president do të jetë edhe ndonjë shqiptarë . Mos harroni, duhet thënë të vërtetën në këtë raport të forcave Talat Xhaferi është sot Kryetarë kuvendi kuptohet falë interesit për pushtet si të çdo partie në këtë rast të opozitës për ,,Jetë më të mirë,, dhe Bdi-së, por kryesisht për interes më madhorë ishte verdikti i votave të APSH që kryeson Zijadin Sela.