Talenti i ri nga Shkupi firmosi për klubin e njohur francez (FOTO)

Para ca ditësh, talenti i futbollit, Agon Elezi ka firmosur kontratë me skuadrën e njohur franceze Caen. Ai është 16 vjec dhe ishte pjesë e FC Shkupi dhe reprezentues i kadetëve të Maqedonisë.

“E kemi zgjedhur klubin më të mirë futbollistik për Elezin. Edhe pse ai kishte oferta nga Olimpiakos, Lugo, PAOK dhe Nant, megjithatë vendosëm që karrierën ta vazhdojmë në Caen, ku do të ketë kushte të shkëlqyeshme për tu zhvilluar si futbollist”, thotë menaxheri i Elezit, Isak Arifi Kovaci, i cili bashkë me partnerin e tij Blerim Sadiki realizuan transferin e ri.

Isak Arifi Kovaci me talentin Agon Elezi

Elezi luan në pozitën e mesfushorit dhe është i pazëvendësueshëm në ekipin e 16-vjecarëve të Maqedonisë.

Për momentin, Agon Elezi do të jetë i vetmi lojtar nga Maqedonia që do të luaj në Ligën e parë të Francës. /lajm