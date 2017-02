Tani po shihet si u largua Ermira Mehmeti prej BDI-së

Politologu Xhenis Sulimani ka analizuar zhvillimet dhe përplasjet brenda BDI-së, shkruan Gazeta Lajm.

“Fajesimi i protagonisteve te DUI-t, ne mes vete, permes mediave, per shkrime te porositura, eshte deshmia me e madhe se si ata deri me tash- me berryla- kane larguar oponentet brendapartiak… kujtoni propaganden ndaj Ermira Mehmetit, tani “selamet” e fundit? Dikush tha ka demokraci?! Per cfare demokracie po flitni?! Analistet e DUI-t neper emisione, para se te tregojne patriotizem dhe qendrime provincialiste munden te shprehen rreth kesaj per shembull…”, ka porositur Sulimani.