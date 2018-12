Kadri Veseli teston pajisjet ushtarake amerikane që do ti dhurohen Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh lider i PDK-së, Kadri Veseli po qëndron në një bazë ushtarake amerikane ku po sheh nga afër pajisjet ushtarake që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t’ia dhurojnë Ushtrisë së Kosovës gjatë fazës tranzitore.

Kadri Veseli ka rikonfirmuar sonte sërish nga baza ushtarake amerikane se Ushtria e Kosovës do të votohet më 14 dhjetor dhe për këtë ai ka thënnë se ska kthim mbrapa dhe se Kosova e ka mbështetjen e plotë të aleatit të përhershëm – SHBA.

Veseli ka thënë se Ushtria e Kosovës do të jetë faktor paqe në rajon dhe do të jetë aleate e NATO-s nëpër misionet e paqeruajtëse në botë.

