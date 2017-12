Taravari: 60 për qind e shqiptarëve janë me Aleancën me Besë

Këto javë është bërë zhurmë për Aleancën, dilema sa provokative po aq edhe e sinqertë: të rri Aleanca në qeveri apo jo- është bërë dilemë që duket se ka pushtuar çdo bisedë referuar politikës.

Me të drejtë pyesin ata shqiptarë që besuan tek reformatori Zaev dhe u gjendën në grackën e Gruevskit i cili i trajtonte shqiptarët si numra ndihmës dhe jo si palë e barabartë, e me padurim retorik pyesin të gjithë ata që nuk e duan Aleancën t’ju prishi punë në komoditetin e tyre të pushtetit.

Kush është komode në qeveri?

Natyrisht BDI-ja, pasi ka shumë vjet që nuk e lëshon pushtetin, e kapur fort pas kolltuqeve herë të merituara dhe shpesh herë të uzurpuara, BDI-ja nuk është aspak rehat që të ketë një monitoruese në punën e saj të qeverisjes. BDI-ja nuk është mësuar që të ketë shqiptarë në qeveri të cilët ndihen të barabartë me të tjerët e të cilët duan të punojnë ndershëm!

BDI-ja kërkon formulën e vjetër por puna është që me sa duket edhe z.Zaev po jep sinjalet e një politike të vjetër nën petkun e një kinse reforme politiko-emocionale!

Ai flet shqip herë pas here-kështu bënte dhe Gruevski!

Ai thotë se shqiptarët duhet të jenë pjesë e shtetit-kështu bënte dhe Gruevski!

Ai vendos për shqiptarët me anë të maqedonasëve-kështu bënte dhe Gruevki!

Ai mban BDI-në të pareformuar si ortake të qeverisjes-kështu bënte dhe Gruevski!

I vetmi gjemb, e vetmja llogari që nuk iu del është prezanca e Aleancës për Shqiptarët në qeveri! Kjo është diçka e re, sidomos për BDI-në!

Zaevi refermoi qeverinë, ngriti zërin dhe denoncoi me të madhe “xhaketat e krimit” por çuditërisht BDI-ja, që le të themi ka qënë kravata e pushtetit të Gruevskit u la e pa prekur! Si mundet që një parti që shoqëroi Gruevskin në gjithë regjimin e tij të dalë kaq e pafajshme?!

Dy alternativa ka: ose ka qënë kukull dhe nuk ka bërë asgjë ose ka bashkëpunuar me pushtetin e atëhershëm!

Në të dyja rastet përbën krim, pasi BDI-ja është dashur ose të bashkëpunonte me krimin ose të merrte rrogën kot!!!

Ku janë reformat brenda BDI-së?!

Shqiptarët e penalizuan, tani duhet drejtësia të bëjë punën e saj, ndryshe 60% e shqiptarëve që përfaqësohen nga Aleanca me Besë do ndjehen të ritradhëtuar nga pushteti “reformist” zaevist! Kryeministri duhet të dijë që shqiptarët duhet të kenë zërin e tyre, atë që kanë zgjedhur vet, e jo zërin që i mban më shumë iso palës maqedonase si BDI-ja për shembull që çuditërisht është partia që bashkon Zaevin me Gruevskin, këta dy të fundit s’kanë asgjë të përbashkët me njëri-tjetrin përveç etnisë së tyre dhe BDI-së!/Arben Taravari