Taravari dhe Ristemi promovuan Fitness zonën në Gostivar

Kryetari i komunës së Gostıvarıt, Arben Tarvari dhe zv/drejtorı i Agjencisë për Rini dhje Sport, Gazmend Ristemi promovuan sot Fitness zonën në Gostivar.

“Është kjo hera e parë për këto nëntë muaj, që Qeveria e Republikës së Maqedonisë bën një investim në komunën e Gostivarit. Falënderoj nga zemra zv/drejtorin e Agjencisë për Rini dhe Sport, Gazmend Ristemi për angazhimin e tij që ky projekt të realizohet në Gostivar dhe të kemi edhe ne si qytet një fitness qendër. Po ashtu, shpresoj se bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Dua të njoftoj se në kuadër të qendrës rekreativo-sportive, respektivisht përreth kësaj Fitness qendre, do të ndërtohen edhe disa fusha tenisi dhe terren basketbolli”, deklaroi kryetari Taravari.

Ai njoftoi po ashtu se hapësira përreth, do të gjelbërohet, do të mbillen drunj dhe rregullisht do të mirëmbahet pastërtia në këtë pjesë.

“Terreni ka dimensione prej 19.5 me 10 metra, ku janë vendosur 8 rekuizite për persona të moshës mbi 12 vjeç dhe një rekuizit për persona me handikap. Investimi kap vlerën prej 35 mijë eurosh, ndërsa Agjencia për Rini dhe Sport do të vazhdojë me investime tjerash në gjithë vendin, e sidomos në komunën e Gostivarit”, deklaroi zv/drejtori Ristemi.

Fittnnes zona gjendet në afërsi të stadiumit ndihmës të qytetit, respektivisht në një lokacion të paraparë për Qendër rekreativo-sprotive.