Taravari: Ky është çasti për të parë sa peshoj dhe vlej në qytetin tim

Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari tregon arsyet pse i hyri garës për kreun e Gostivarit, transmeton Zhurnal.

“Ne jemi një parti e re, unë jam ministër i shëndetësisë, por cfarë kredibiliteti dhe peshe politike do të kisha nëse subjekti jonë nuk fiton asnjë komunë në zgjedhjet lokale. Ne kemi bërë disa anketa ku kemi parë se edhe nëse nuk bëjmë bashkëpunim me asnjë parti politike, kandidati i vetëm mbi Nevzat Bejtën jam unë. Mendoj se vendimi për të kandiduar është relativisht i mirë”, është shprehur ministri Taravari.

Taravari vazhdoi duke thënë se është shumë e rëndësishme për Aleancën për Shqiptarët në plan afatgjatë në këto zgjedhje të rriten dhe se tendencat janë për të marrë mbi 50 mijë vota.

“Tash është momenti të shoh se sa peshoj dhe vlej në vendin tim. Nëse ata më besojnë dhe mi japin votat do të dijë se vlejë në politikë. Nëse ndodhë e kundërta do ti kthehem zanatit tim të artë si mjek, neurolog, profesion relativisht i mirë dhe do t’i kthehem familjes sime, të cilës i mungoj për shkak të aktivitetit politik kohëve të fundit”, është shprehur Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari.