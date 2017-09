Taravari zbulon personin që i ka ndihmuar më së shumti në jetë

Ministri i shëndetësisë, Arben Taravari, njëherit kandidat për kryetar komune në Gostivar, i ka uruar në mënyrë specifike ditëlindjen bashkëshortes. Në dedikimin e bërë përmes facebookut, Taravari e ka përshkruar bashkëshorten e tij Norën, si zgjedhjen më të mirë në jetë dhe njeriun që më të tepërmi i ka ndihmuar, shkruan Gazeta Lajm.

“Të jesh mjek do të thotë që edhe atë pjesë që duhet të shkojë për familjen duhet t’ia japësh punës.

Këto vitet e fundit edhe ato orë të pakta që më mbeteshin i kam zvogëluar duke qënë i përfshirë edhe më shumë në përmirësimin e jetës tonë në komunitet.

Ka qënë një njeri që më ka zbutur mungesën pranë fëmijëve të mi, më ka mbështetur më shumë se të gjithë, duke u sakrifikuar me heshtje, duke mos u dorëzuar asnjëherë, duke besuar në misionin tonë, duke qënë aty 24h orë për mua. Ajo është bashkëshortja ime, shoqja ime më e mirë, nëna e fëmijëve të mi që sot ka ditëlindjen!

Gëzuar ditëlindjen Nora, je zgjedhja më e mirë që kam bërë në jetën time!

Unë, Astriti dhe Arbi jemi me fat që të kemi!”,