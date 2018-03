Tasevski: Shkëndija është kampion i ri, do të jetë shumë vështirë

Në prag të ndeshjes Shkëndija-Slieks në Tetovë, trajneri i skuadrës mysafire, Zhikica Tasevski ka vetëm fjalë të mira për kuqezinjtë, për të cilët tha se janë favorit dhe kampion të rinj të vendit.

“Luajmë kundër kampionit të ri dhe e dimë se do të jetë shumë vështirë. Shkëndija në ekip ka shumë individ cilësor, të cilët mund ta vendosin takimin në cdo moment, prandaj futbollistët e mi duhet të jenë të koncentruar gjatë 90 minutave. Jemi përgatitur mirë dhe në Tetovë do të përpiqemi të paraqitemi sa më mirë, kurse nëse dëshirojmë të arrijmë deri te pikët, duhet patjetër të shënojmë gol, edhe pse nuk do të jetë lehtë”, tha Tasevski.

Ndeshja Shkëndija-Sileks do të luhet në stadiumin e qytetit në Tetovë, të shtunën, prej orës 14:00, ndërsa drejtësinë do ta ndaj Aleksandar Stavrev.