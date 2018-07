Tatimet në Spanjë pranojnë 19 milionë euro gjobë dhe 2 vite burg për Ronaldon

Agjencia Tatimore ka dhënë miratimin e saj për marrëveshjen e arritur në mes Cristiano Ronaldos, Prokurorit të Përgjithshëm, organeve fiskale spanjolle dhe ish-futbollistit të Real Madridit, që ai të paguajë një gjobë prej rreth 19 milionë euro dhe të dënohet me dy vite burg. Burimet ligjore e kanë konfirmuar këtë marrëveshje për EFE, që nënkupton se lojtari portugez, i cili nga sezoni i ardhshëm do të banojë në Itali, nuk do të hyjë në burg në këmbim të deklarimit fajtor për katër vepra tatimore.

Marrëveshja në mes organit të akuzës dhe mbrojtjes së futbollistit priste miratimin e “Hacienda”, e cila ishte agjencia që denoncoi rastin. Akuzat e numëruara ndaj Cristiano Ronaldos kishin të bënin me katër vepra penale kundër të Thesarit, të kryera midis viteve 2011 dhe 2014, që përfshinin mashtrimin tatimor në kuotën e 14,768,897 eurove. Marrëveshja përfundimtare, në bazë të ligjit penal, e ul sasinë e mashtrimit me 5,7 milionë, por shuma totale, që duhet të paguhet, duke shtuar penalitetet dhe interesat, shkon në gati 19 milionë euro. Ronaldo, gjithashtu, do të paguajë shpenzimet e procesit gjyqësor, sipas burimeve të konsultuara.

Ndërmjet Thesarit dhe Prokurorit ka ende një mospërputhje të mendimit në lidhje me zëvendësimin e dënimit penal me gjobë, sepse Zyra e Taksave e refuzoi këtë ndryshim. Ky dallim do të zgjidhet në organin, në të cilën Ronaldo do të sigurojë përputhshmërinë e Udhëzimit nr. 4 të gjykatës së “Pozuelo de Alarcón” (Madrid), ku hetimi i ndërkombëtarit portugez u deklarua pothuajse një vit më parë, më 31 korrik. Me atë rast, lojtari i Real Madrid ka thënë: “Thesari spanjoll i di në detaje të gjitha të ardhurat e mia, sepse ia kam dhënë. Unë kurrë nuk kam fshehur asgjë, as kam pasur qëllimin për të shmangur taksat”.