Taulant Seferi rrëfen për “Lajm” kthimin e tij në fushë

Pas një viti e gjysmë është rikthyer në fushën e lojës, madje më i fortë se asnjëherë më parë. Sulmuesi shqiptar nga Kumanova e Maqedonisë, anëtar i skuadrës zvicerane Young Boys, Taulant Seferi për “Lajm” rrëfen se si është ndjerë në momentin e inkuadrimit në lojë në fitoren ndaj Sion-it (3-1), çfarë i tha trajneri, bashkëlojtarët e të tjerë.

“Fillimisht falënderoj Zotin për gjithçka, pastaj familjen dhe miqtë e mi të shumtë që më kanë mbështetur gjatë gjithë periudhës së rehabilitimit. Kam pasur besim të madh në vetvete se do të kthehem dhe ia dola. Ndeshja u zhvillua në kushte dimërore, por unë mezi prisja inkuadrimin. Në momentin që po përgatitesha të hyjë në lojë trajneri më tha se e kam merituar të aktivizohem. Ndërsa, pas ndeshjes të gjithë bashkëlojtarët e mi më uruan kthim të mbarë dhe shumë fat”, e filloi rrëfimin e tij Seferi për “Lajm”.

Ai i është gëzuar edhe fitores së ekipit të tij Young Boys kundër Sion me rezultat 3-1.

“Ishte një gëzim i dyfishtë, sepse përveç rikthimit tim, skuadra ime e nisi me fitore sezonin pranveror. Unë isha vetëm pak minuta në lojë, por jam i kënaqur sepse pas një kohe të gjatë u ktheva në teren, duke shijuar atmosferën në një ndeshje zyrtare”, thekson talenti shqiptar nga Kumanova.

Seferi shpreson se tani e tutje do të ketë më shumë hapësira në formacionin bazë të YB-së.

“Po, unë jam optimist se trajneri do të më jap më shumë rast që të jem në lojë dhe të dëshmojë aftësitë e mia. Besoj se tani kundër Luzernit do të luaj më shumë minuta në ekipin e YB-së”, përfundoi 20-vjecari, Taulant Seferi./lajm