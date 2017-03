Taulant Seferi vishet kuqezi, në pritje të pasaportës shqiptare

Trajneri i Kombëtares U-21, Alban Bushi, ka shpallur sot paradite listën e lojtarëve të grumbulluar për miqësoret ndaj Moldavisë më 23 dhe 27 mars.

Ka pak risi mes 21 emrave në këtë listë, pasi tekniku u ka besuar plot elementëve që kanë qenë pjesë e skuadrës edhe në kualifikueset e fundit të Kampionatit Europian.

Taulant Seferi, Kristal Abazaj, Grent Halili dhe Gerbi Gjepali thirren për herë të parë, ndërsa Emanuele Ndoj do të vazhdojë të jetë pjesë e Përfaqësueses U-21 edhe pse u fol se De Biazi mund ta afronte në ekipin e parë.

Valdrin Mustafa, Leonardo Maloku, Bardhec Bytyqi dhe Taulant Seferi janë në pritje për të marrë pasaportat, ndaj me shumë gjasa do të zëvendësohen me lojtarë nga kampionati shqiptar.

Lista