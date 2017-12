Të akuzuarit e Monstrës do të festojnë me familjet, Çavkov vitin e ri do ta feston në burg

Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion do të kërkojë vazhdimin e paraburgimit 30 ditor për ish ministrin Mitko Cavkov, të cilit i përfundon …

Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion do të kërkojë vazhdimin e paraburgimit 30 ditor për ish ministrin Mitko Çavkov, të cilit i përfundon paraburgimi për tre ditë.

Kjo vlen edhe për të burgosurit e tjerë të ngjarjeve të 27 prillit.

Nëse pranohet kërkesa e prokurorisë të burgosurit e ish pushtetit do ti presin festat e fundvitit në burgun e Shutkës. Për dallim prej Çavkovit, pas dobësimit të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së në zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe dështimit të tyre për të formuar qeveri, të dënuarit e rastit Monstra për herë të parë pas shumë viteve do të festojnë bashkë me familjet e tyre.