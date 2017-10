Të dhëna shokuese për listën e verdhë të Kadri Veselit, “Prokurori e Kosovës-çfarë po bën!?”

Analisti dhe njohësi i zhvillimeve në vend, Haki Abazi, përmes një postimi në facebook, ka komentuar postimin e ish anëtarit të SHIK-ut, Naim Miftari, i cilin shkruan për krimet e kryera nga SHIK-u dhe flet për një listë të përpiluar nga Kadri Veseli, ish udhëheqës i kësaj organizate, tash kryetar i PDK-së.

“Prokurori e Kosovës- çfarë po bën!???? Nese Nazim Bllaca eshte i pabesueshem, a eshte edhe Naim Miftari qe publikisht po e denoncon duke mos kursyer vehten”, ka shkruar Abazi, përcjellë “Bota sot”.

Ja postimi i plotë:

Prokurori e Kosoves- cfare po ben!????

EULEX- Ëhy are you contaminating Pristina’s air ëith your 4ËD cars, ëhy are you at all present in this country, Ëhy are you so shameless and useless??

Nese Nazim Bllaca eshte i pabesueshem, a eshte edhe Naim Miftari qe publikisht po e denoncon duke mos kursyer vehten.

Naim Miftari

Lista e verdh

Kadri a po t’kujtohet zyrja e jote, objekti i SHIK-ut, hyrja e tretë nga e majta, zyrja me dy tavolina, një bibliotekë e vogël (kinse jeni njeri i librave), në anën e majtë tavolina me një shqiponjë nga druri me kokë të bardhë.

Ju në anën tjetër të tavolinës me (ngjyrë kafe) e morët në dorë një letër ngjyrë të verdhë (flet për numra telefonash) në të cilën ju i shkruat me laps të thjeshtë, emrat e katër personave…

(Në fillim ma bëtë me shenjë, me dorë se nëse flasim mund të përgjohemi nga të huajt) pasi e lexova pa zë letrën, e fshitë me një gomë shkollore dyngjyrëshe (e zezë dhe e kaltër) pastaj letrën edhe e djege mbi një taketuke të qelqtë nga xhami i kristaltë, por më sugjerove ti mbaja mend ata emra… Nëse s’ke harru… kur arritëm te ju, SHIK-u, aty ma herët, unë nuk isha vetëm, pasi ishim katër ushtarë të armatosur (me leje armësh nga NATO-ja), njëri u ndal para shkallëve të ndërtesës jashtë dhe priste, kurse dy të tjerët u ndalën në zyrën e një shefi tjetër të SHIK-ut (përballë zyrës tjetër) kur i sugjerove të pushojnë, derisa nuk e mbarojmë bisedën ne të dy.

A e din ti Kadri se ata luftëtarë janë gjallë akoma pasi me po të njëjtit kam ardhur dhjetëra herë, rregullisht te ju… (a mendon se do të heshtim gjithmonë)!

A e din ti Kadri Veseli se nga ata katër emra njerëzish të shkruar nga ju në letër të verdhë, sejan gjall dhe a është gjallë ndonjëri nga ata sot, apo u vranë të gjithë? A e ke harruar përgjigjen time atëherë,kur te doni dalum në një debat drejtperdrejt televiziv ti tregojm këtij popullit ton të ngrat se kush vrau njerzit e serbis në kosovë e kush vra atdhetar,gazetar,komandanta të luftes e kundershtar politik dhe konkurrentët financjar ?!

Juve dhe klubin e juaj të profiterëve të luftës sabotatorëve, dhe tradhtarëve milioner secili nga ju sot, veç ka nis t’ju zë gjaku i dëshmorëve, amaneti i tyre, juve që shitët Kosovën, e shitët nderin e neve të gjithë ushtarëve të UÇK-së.