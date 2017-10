Për shkak të zgjedhjeve locale që do të mbahen të dielën, FFm vendosi që ndeshjet e ligës së parë të luhen një ditë më herët. Të shtunën, përvec ekipeve të ligës së parë, do të luajnë edhe duelet e ligës së sytë në të dy grupet. Në qendër të vëmendjes është takimi në Shkup mes Vardarit dhe Shkëndijës. Në sfidat tjera do të takohen: A.Pandev-Shkupi, Pelister-Pobeda, Renova-Rabotnicki dhe Skopje-Sileks.