Të gjithë ata që kanë janë pasuruar duke shpërdorë pushtetin do të nxirren para drejtësisë!

Kush e cila parti do të udhëheqë me këtë apo atë resorë është çështje e marrëveshjeve politike të pjesëmarrësve në qeveri. Por se krimi dhe keqpërdorimet do të ndiqen deri në fund si duket është moment që nuk duhet të dyshohet. Paradigmën e SHBA-së dhe BE-së për sundimin e së drejtës dhe funksionimin e shtetit juridik edhe në Maqedoni nuk do të mund ta ndalë askush. Sot në kuadër të masave parahetimore janë bastisur shtëpitë e funksionarëve të lartë në ish pushtetin e dekadës së kaluar. Dijeni se në vazhdimësi do të hetohen, bastisen e ndiqen në kuadër të masave parahetimore dhe hetimore të gjithë hajdutët qendrorë e lokal. Para drejtësisë do të nxirren të gjithë ata që kanë shpërdoruar me pushtetin dhe janë pasuruar me anë të shpërdorimit të pushtetit . Një prej postulateve primare të frymës së RIDEFINIMIT të Maqedonisë është që pushtetarët keqbërës të përgjigjen para drejtësisë. Drejtësia është shtylla e funksionimit të një shoqërie dhe ekzistimit të një shteti. Pa drejtësi ka shoqëri në anarki që nënkupton pa drejtësi nuk ka shtet! (q.aliu)