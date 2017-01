Të gjithë sytë nga Noizy, ja çfarë i kërkojnë

Noizy është një nga reperët më të dashur dhe lideri i OTR.

Shumë të rinj janë adhurues të këtij grupi dhe duan t’i bashkohen, për këtë kanë kontaktuar në E-mailin e tij. Ndërkohë reperi kthen një përgjigje dhe njëkohësisht ka dhe një premtim për adhuruesit e tij.

Reperi premton se maksimumi për një muaj do i njoftojë të gjithë ndërsa thotë se ai nuk bën mrekullira.

“Shoh shum E-Mail per artistat qe duan Te lidhen me ne, per 1 muaj jemi gati per Te gjith ju, do ju japim 1 email Ku do Mund te na kontaktoni dhe dikush nga staffi do ju adresoje hap mbas hapi, Te gjith Do ju jepet shanci, por gjithcka varet nga ju, un nuk bej mrekullira tu jap talent dhe as deshiren per tu ber dikushi ne jete. Nese punon arrihe gjithcka. Mbas 1 muaj max do ju njoftojm per ket. #PROMISE”-shkruan Noizy